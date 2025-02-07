Про нові ліміти та температурні норми

Сьогодні Україна змушена існувати в умовах енергетичної кризи. Ціни на енергоресурси зростають. Постачання газу обмежене. Тому для забезпечення енергетичної стабільності необхідна економія.

І минулого року «Нафтогаз» встановив для теплопостачальних компаній ліміти споживання газу, які значно менші, ніж у попередні сезони.

Для «Теплопостачання міста Одеси» обсяги газу порівняно з попередніми роками скорочено на 10%, тому підприємство змушене економити паливо. І це напряму впливає на якість опалення: температура у батареях може знижуватися – квартири прогріватися слабше.

Водночас в КП «ТМО» запевняють, що, попри скорочення лімітів, температурний режим в житлових оселях станом на сьогодні відповідає санітарним нормам, згідно з наказом №315 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. А саме – становить 18°C у житлових кімнатах і 20°C в кутових квартирах.

Куди звертатися, якщо у квартирі холодно

Але, на жаль, часом у квартирах одеситів буває набагато холодніше. Чи можна покращити цю ситуацію?

1. Перевірте свою систему опалення. Якщо у сусідньому будинку тепліше, ніж у вашому, можливо, причина в несправності внутрішньобудинкової системи. Зверніться до вашого ОСББ, ЖКС чи управляючої компанії, щоб вони перевірили її стан.

2. Якщо холодно тільки у вашій квартирі – це вже зона вашої відповідальності.

Треба викликати сантехніка, який полагодить пошкоджені радіатори та труби.

Якщо ж і внутрішньобудинкові, і внутрішньоквартирні комунікації справні, а температура у вашій квартирі все ж таки нижча за норму, треба звернутися з заявою до постачальника послуги — КП «Теплопостачання міста Одеси».

Порядок оформлення та розгляду претензій споживачів комунальних послуг регулюється Законом України «Про житлово-комунальні послуги».

Як подати претензію про неякісне надання послуги теплопостачання

Крок ПЕРШИЙ

Зателефонуйте контролеру центру обслуговування абонентів КП «ТМО» за номером (063) 361-68-56 або на гарячу лінію підприємства за номерами (063) 361-26-94; (063) 361-26-21.

Можна подати заяву з претензією про невідповідність реальної температури у квартирі встановленим нормам на електронну пошту, що зазначена в договорі про надання послуг теплопостачання, – [email protected].

Надіслати листа можна й у письмовій формі за поштовою адресою КП «ТМО»: 65029, м.Одеса, вул. Балківська, 1Б. У зверненні зазначте прізвище, ім’я та по батькові, місце фактичного проживання та сутність проблеми.

Крок ДРУГИЙ

Ваше звернення обов’язково має бути зареєстроване в журналі реєстрації заявок споживачів. Збережіть дані про його реєстраційний номер та час прийняття. А також – інформацію про прізвище, ім’я та по батькові, посаду особи, яка прийняла звернення. Представник КП «ТМО» зобов’язаний прибути на виклик споживача не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання його претензії.

Крок ТРЕТІЙ

Забезпечте представнику КП «ТМО» доступ до житла. Звісно – за умови пред’явлення ним відповідного посвідчення. Зауважте, що контролер має право перебувати лише в тих приміщеннях, де розташоване обладнання, перевірка якого проводиться. За допомогою спеціального обладнання фахівець зобов’язаний зробити вимір температури і провести обстеження для виявлення причин зниження якості теплоносія.

Крок ЧЕТВЕРТИЙ

Складіть акт-претензію. Обов’язково зазначте в ній:

місто, дату та час проведення перевірки;

виявлені факти невідповідності якості надання послуги теплопостачання параметрам, передбаченим договором з КП «ТМО»;

інформацію про дату початку зниження у квартирі температури, яка встановлена нормою.

До акту-претензії варто додати фотофіксацію доказів ненадання або надання послуги не в повному обсязі.

Без таких документів у кожному конкретному випадку усі претензії до виконавця послуг є абсолютно безпідставні.

Ви можете зафіксувати проблеми з опаленням за участю представників ЖКС, ОСББ чи керуючої компанії вашого будинку. Можна залучити до складання акту-претензії й сусідів.

Акт-претензія складається у двох примірниках і підписується споживачем та представником КП «ТМО». Один з них передається мешканцю квартири, другий – зберігається на підприємстві.

У разі якщо за результатами проведення перевірки споживач та виконавець послуги не дійшли згоди щодо наявності факту невідповідності показань температури в квартирі встановленим нормам, акт-претензія підписується із зауваженнями, які є його невід’ємною частиною.

Якщо представник КП «ТМО» не з’явився для складання акту-претензії або відмовився від його підписання, документ підписує особисто споживач та не менше двох інших споживачів відповідної послуги, які проживають у сусідніх приміщеннях.

Акт-претензію бажано складати у двох екземплярах із оригінальними – некопійованими – підписами. Якщо представник підприємства відмовляється підписати акт, то запропонуйте йому зробити про це відповідний запис у документі, а у випадку відмови — зафіксуйте цей факт разом із підписами інших споживачів.

Крок П’ЯТИЙ

Акт-претензія надсилається КП «ТМО» рекомендованим листом. Споживачеві необхідно проконтролювати реєстрацію претензії в журналі реєстрації актів-претензій. А також – зберегти інформацію про дату реєстрації та реєстраційний номер.

Підприємство теплопостачання протягом п’яти робочих днів вирішує питання щодо задоволення вимог, викладених в акті-претензії. Або надає споживачу обґрунтовану письмову відмову.

У разі якщо КП «ТМО» не надало відповідь у цей строк, претензії споживача вважаються ним визнаними.

Крок ШОСТИЙ

Одночасно з актом-претензією варто відправити КП «ТМО» також заяву на перерахунок оплати за опалення вашої квартири. У такому випадку документ вважається дійсним. Перерахунок здійснюється незалежно від наявності у споживача заборгованості за послугу. Сума перерахунку та неустойки за порушення умов договору зараховується в погашення заборгованості за фактично спожиті послуги. А у разі відсутності заборгованості – в оплату майбутніх платежів.

Перерахунок здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів України №127 від 6.02.2024 року. Для цього передбачені певні формули. У разі зниження температури повітря в приміщеннях споживача більш ніж на 6°C від нормативної плати за послугу з постачання теплової енергії не нараховується.

Претензії можна відстоювати в суді

Якщо підприємство теплопостачання допустило порушення на етапі прийняття, розгляду або задоволення претензії споживача, він має підставу на захист своїх прав у судовому порядку. Може звернутися зі скаргою до органів Державної служби з питань захисту прав споживачів.

Порядок пред’явлення та розгляду претензій мешканців застосовується не тільки до послуг з постачання теплової енергії. Його потрібно дотримуватися в разі недоотримання послуг від постачальників централізованого водопостачання та водовідведення, вивезення побутових відходів та управління багатоквартирним будинком. Зрозуміло, у цих випадках є свої особливості складання акту-претензії. Але в будь-якому разі споживачі повинні відстоювати своє право на отримання якісних послуг.

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