Про це повідомили в Одеській ОВА.
Завдяки підтримці Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та Уряду Нідерландів у центральній лікарні Рені встановлено сучасну стаціонарну котельню.
Вона вже успішно пройшла тестування і готова забезпечувати лікарню теплом у холодну пору року.
Цей проєкт спрямований на підвищення стійкості та ефективності закладів охорони здоров’я шляхом встановлення сучасних систем опалення. Нові котельні забезпечать безперебійне надання медичних послуг під час зими та можливих відключень електроенергії.
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Нагадаємо, перша альтернативна котельня з’явилася в Ізмаїльській центральній лікарні, а в районній лікарні Болграда встановлення триває.
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