Олімпійський відбір триває: хто з одеситів представлятиме Україну

Одеська тенісистка Даяна Ястремська стала четвертим спортсменом, який представить Одеську область на Олімпійських іграх-2024, які відбудуться у Парижі з 27 липня по 4 серпня. Раніше олімпійські ліцензії отримали майстриня стендової стрілянини Ірина Маловичко та шаблістки Олена Кравацька та Аліна Комащук.
Про це повідомили у відділенні Національного олімпійського комітету в Одеській області.
За підсумками оновленого світового рейтингу на 10 червня 2024 року Даяна Ястремська увійшла до числа трьох українських одиночниць, які візьмуть участь в Олімпійських іграх.
У рейтингу одеситка посідає 27-ме місце (1712 очок) і провела 2 матчі за збірну (2022 – США, 2023 – Нідерланди). Для Даяни це буде друга Олімпіада. На Іграх-2020 вона програла в першому колі змагань.
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У комітеті нагадали, що для участі в олімпійському тенісному турнірі спортсмени в одиночному розряді повинні входити в топ-56 рейтингу станом на 10 червня, а також виконати критерій матчів за збірну в неофіційному командному чемпіонаті світу – у жінок це Кубок Біллі-Джин Кінг.
Серед претендентів на олімпійські ліцензії ще 4 спортсмени Одеської області:
- Григорій Ільчишин – скелелазіння,
- Вадим Науменко – плавання,
- Олексій Грабаров – плавання,
- Владислав Шепелєв – легка атлетика.