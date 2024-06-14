Олімпійський відбір триває: хто з одеситів представлятиме Україну

Про це повідомили у відділенні Національного олімпійського комітету в Одеській області.

За підсумками оновленого світового рейтингу на 10 червня 2024 року Даяна Ястремська увійшла до числа трьох українських одиночниць, які візьмуть участь в Олімпійських іграх.

У рейтингу одеситка посідає 27-ме місце (1712 очок) і провела 2 матчі за збірну (2022 – США, 2023 – Нідерланди). Для Даяни це буде друга Олімпіада. На Іграх-2020 вона програла в першому колі змагань.

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У комітеті нагадали, що для участі в олімпійському тенісному турнірі спортсмени в одиночному розряді повинні входити в топ-56 рейтингу станом на 10 червня, а також виконати критерій матчів за збірну в неофіційному командному чемпіонаті світу – у жінок це Кубок Біллі-Джин Кінг.

Серед претендентів на олімпійські ліцензії ще 4 спортсмени Одеської області: