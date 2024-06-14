Олимпийский отбор продолжается: кто из одесситов будет представлять Украину

Олимпийский отбор продолжается: кто из одесситов будет представлять Украину

Одесская теннисистка Даяна Ястремская стала четвертым спортсменом, который представит Одесскую область на Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже с 27 июля по 4 августа. Ранее олимпийские лицензии получили мастерица стендовой стрельбы Ирина Маловичко и саблистки Елена Кравацкая и Алина Комащук.

Об этом сообщили в отделении Национального олимпийского комитета в Одесской области.

По итогам обновленного мирового рейтинга на 10 июня 2024 года Даяна Ястремская вошла в число трех украинских одиночниц, которые примут участие в Олимпийских играх.

В рейтинге одесситка занимает 27-е место (1712 очков) и провела 2 матча за сборную (2022 — США, 2023 — Нидерланды). Для Даяны это будет вторая Олимпиада. На Играх-2020 она проиграла в первом круге соревнований.

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В комитете напомнили, что для участия в олимпийском теннисном турнире спортсмены в одиночном разряде должны входить в топ-56 рейтинга по состоянию на 10 июня, а также выполнить критерий матчей за сборную в неофициальном командном чемпионате мира — у женщин это Кубок Билли-Джин Кинг.

Даяна Ястремская

Среди претендентов на олимпийские лицензии еще 4 спортсмена Одесской области:

  • Григорий Ильчишин — скалолазание,
  • Вадим Науменко — плавание,
  • Алексей Грабаров — плавание,
  • Владислав Шепелев — легкая атлетика.

 

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