Олимпийский отбор продолжается: кто из одесситов будет представлять Украину

Об этом сообщили в отделении Национального олимпийского комитета в Одесской области.

По итогам обновленного мирового рейтинга на 10 июня 2024 года Даяна Ястремская вошла в число трех украинских одиночниц, которые примут участие в Олимпийских играх.

В рейтинге одесситка занимает 27-е место (1712 очков) и провела 2 матча за сборную (2022 — США, 2023 — Нидерланды). Для Даяны это будет вторая Олимпиада. На Играх-2020 она проиграла в первом круге соревнований.

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В комитете напомнили, что для участия в олимпийском теннисном турнире спортсмены в одиночном разряде должны входить в топ-56 рейтинга по состоянию на 10 июня, а также выполнить критерий матчей за сборную в неофициальном командном чемпионате мира — у женщин это Кубок Билли-Джин Кинг.

Среди претендентов на олимпийские лицензии еще 4 спортсмена Одесской области: