Теннисный Кубок Билли Джин Кинг в Черноморске: Свитолина обыграла первую ракетку Японии

Известная одесситка, теннисистка, первая ракетка Украины и пятая в миром рейтинге Элина Свитолина обыграла первую ракетку Японии и принесла таким образом Украине победу в плей-офф Кубка мира по теннису.

17 апреля Свитолина обыграла первую ракетку Японии Юки Найто в плей-офф теннисного Кубка Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации — своего рода командный чемпионат мира среди женщин), который проходил в Черноморске Одесской области.

Счет встречи Свитолиной и Найто — 6:2, 4:6, 7:6 (7:3).

Победа Свитолиной досрочную победу Украины в квалификации финала Кубка со счетом 4:0.

До 2020 года этот турнир назывался Кубок Федерации, в сентябре был переименован в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг.

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