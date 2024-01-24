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Одеська тенісистка Даяна Ястремська встановила рекорд на престижному турнірі в Австралії

Одеська тенісистка Даяна Ястремська встановила рекорд на престижному турнірі в Австралії

Тенісистка з Одеси Даяна Ястремська стала першою українською спортсменкою, яка увійшла до півфіналу Australian Open – 2024 та стала наймолодшою українською тенісисткою в історії у півфіналі турніру Grand Slam.

Про це повідомляють на порталі “Великий теніс України”.

23-річна одеситка обіграла 19-річну чешку Лінду Носков з рахунком 6:3, 6:4.

У повідомленні йдеться, що Даяна Ястремська вперше зіграє в півфіналі турніру Grand Slam. Після своєї історичної перемоги Даяна залишила послання українським воїнам в об’єктиві відеокамери: “Я пишаюся нашими воїнами з України”.

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За вихід у фінал Ястремська зіграє проти переможниці пари Анна Калінская (25-річна нейтральна росіянка) – Цінь Вень Чжен (21-річна китайська тенісистка).

Вболівати за одеську тенісистку у півфінальному матчі можна буде у четвер, 25 січня.

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