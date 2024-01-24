Одеська тенісистка Даяна Ястремська встановила рекорд на престижному турнірі в Австралії

Про це повідомляють на порталі “Великий теніс України”.

23-річна одеситка обіграла 19-річну чешку Лінду Носков з рахунком 6:3, 6:4.

У повідомленні йдеться, що Даяна Ястремська вперше зіграє в півфіналі турніру Grand Slam. Після своєї історичної перемоги Даяна залишила послання українським воїнам в об’єктиві відеокамери: “Я пишаюся нашими воїнами з України”.

За вихід у фінал Ястремська зіграє проти переможниці пари Анна Калінская (25-річна нейтральна росіянка) – Цінь Вень Чжен (21-річна китайська тенісистка).

Вболівати за одеську тенісистку у півфінальному матчі можна буде у четвер, 25 січня.