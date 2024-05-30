Василь Михайлов: боровся гідно, але на Олімпіаду не їде

Перші три поєдинки Василя пройшли успішно — у них він здобув упевнені перемоги. Потрібно було зробити останній крок — виграти півфінал.

Битися Михайлову довелося проти триразового чемпіона Європи Даурена Куруглієва, який нині виступає за Грецію.

Жоден із суперників під час бою не зумів провести жодної результативної дії. Обидва були вкрай обережні. Але штрафні бали за пасивність, як завжди, отримував тільки Михайлов. Їх йому відважили одразу два. Ще один бал Куруглієв зумів заробити, коли все-таки кинувся в атаку, змусивши Василя, який оборонявся, заступити за край килима. На цьому все. Куруглієв отримав свою путівку, а на Михайлова чекав ще один день боротьби.

Щоб мати можливість боротися за третю й останню олімпійську ліцензію, потрібно було стати бронзовим призером турніру. Михайлову протистояв поляк Себастьян Жезержанський. До останньої хвилини бою рахунок був рівним — 1:1. На виручку Василю прийшов улюблений прийом — прохід у ногу зі збиванням у партер. Михайлов став бронзовим призером, і з’явився ще один шанс поїхати на Олімпіаду.

Проти був тільки чемпіон Грузії Владімері Гамкрелідзе. Але в їхньому поєдинку, на жаль, у Михайлова не виходило нічого. Підсумковий рахунок — 8:2 на користь грузинського спортсмена, який влітку поїде на олімпіаду. А наш Василь зупинився за крок від путівки.

Ми, земляки Василя Михайлова та його віддані вболівальники, дякуємо нашому чемпіону за надію та емоції, які він подарував усій Україні.

Віктор Ганган