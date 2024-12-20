Реванш Усик – Ф’юрі: коли відбудеться бій і як дивитися

Бій Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня на Kingdom Arena в столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді. Володар чемпіонських поясів WBA, WBC, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик зустрінеться з колишнім чемпіоном різних версій Тайсоном Ф’юрі.

Початок поєдинку заплановано на 00:00 за київським часом.

Українець і британець оскаржуватимуть чемпіонські пояси. Це протистояння можна віднести до розряду складних для прогнозування, адже шансів на успіх достатньо у кожного з боксерів.

За що битимуться Усик із Ф’юрі

На відміну від травневого поєдинку суперників, на кону не стоїть титул абсолютного чемпіона. У червні українець добровільно відмовився від пояса IBF. Вакантний титул дістався британцеві Даніелю Дюбуа, який переміг співвітчизника Ентоні Джошуа.

Отже, Олександру Усику належать пояси WBA, WBO, IBF і WBC. Якщо українець переможе, він збереже ці титули і не отримає нічого нового. Якщо поєдинок завершиться на користь Ф’юрі, він стане чемпіоном за трьома версіями. А Усик залишиться ексчемпіоном.

Як подивитися поєдинок

Українське ефірне телебачення не покаже зустріч. Усі жителі нашої країни зможуть побачити пряму трансляцію з Саудівської Аравії на медіасервісі MEGOGO, придбавши будь-яку з основних підписок: «Оптимальна», “Максимальна” або МЕGOРАСК.

Для покупки треба зайти на сайт MEGOGO, де на головній сторінці натиснути на анонс бою Усика і Ф’юрі.

Після чого натиснути «Дивитися». Потім вказати, яку ви купуєте підписку, наприклад «Оптимальна». Таким чином перегляд сутички обійдеться в 149 грн.

Також українські вболівальники зможуть подивитися бій на платформі DAZN. Реванш покажуть там у розділі Boxing. За доступ до трансляції доведеться викласти 842 грн.