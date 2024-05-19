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Усик переміг Фьюрі і став абсолютним чемпіоном світу: до чого тут відключення світла (фото, відео)

Усик переміг Фьюрі і став абсолютним чемпіоном світу: до чого тут відключення світла (фото, відео)

Олександр Усик, український боксер-супертяж, переміг британця Тайсона Ф’юрі в бою за звання абсолютного чемпіону світу. Він отримав чемпіонськи звання в усіх чотирьох найпрестижніших боксерських федераціях: WBA, WBO, IBF та WBC. Це сталося вперше за 21 сторіччя.

Перемогу український спортсмен отримав роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі. Цей бій відбувся в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії.

Усик здобув перемогу, зберігши титули WBA, WBO, IBF та IBO, а також завоював пояс WBC, яким володів Ф’юрі.

Ця подія є історичною, оскільки вперше на кону поєдинку за звання абсолютного чемпіона стояло чотири пояси, які ще нікому не вдавалося зібрати в одних руках у цій ваговій категорії. Усик впевнено виграв об’єднавчий бій проти володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі.

усик і фьюри

Один з переможних ударів Усика / Getty Images

За всю історію боксу звання абсолютного чемпіону світу у суперважкій вазі мав лише один спортсмен – Леннокс Льюїс. Але це було ще в минулому столітті і тоді для цього було достатньо завоювати три пояси. Володаря же чотирьох чемпіонських звань відразу в історії боксу ще не було. Українець став першим.

Але окрім спортивного значення ця перемога Олександра Усика має ще й суспільне, політичне та військове значення. Боксер під час підготовки постійно нагадував, шо росія обстрілює українську енергетику, намагаючись позбавити українців електрики.

Подродробиці цієї соціальної кампанії в нашому відео:

Нагадаємо, тиждень тому відомий український боксер, уродженець Білгорода-Дністровського Одеської області Василь Ломаченко нокаутував австралійця Джорджа Камбососа та повернув собі звання володаря поясу чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF.

Для українського боксера це перший поєдинок з травня 2023 року, коли він програв американцю Девіну Гейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

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