Кіпер розповів як проходить боротьба з російським ТБ, яке веде мовлення з Придністров’я

Про результати протидії ворожій пропаганді на кордоні Одеської області з Придністров’ям журналістам розповів голова Одеської області Олег Кіпер.

– Ця ініціатива була нашою відповіддю на ситуацію, оскільки всі населені пункти, що розташовані вздовж Придністровського сегмента, протягом 300-400 км кордону з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою, були сильно піддані російській пропаганді, – каже керівник області.

Олег Кіпер нагадав, що Придністров’я розташоване таким чином, що будь-який їхній ретранслятор охоплював територію України на відстань від 40 до 100 км залежно від рельєфу.

Росія має значний вплив на цей регіон і використовує пропаганду як додатковий вид зброї. Тому до Держспецзв’язку було направлено запит про перекриття цих сигналів, щоб російська пропаганда не поширювалася на нашу територію.

Фахівці Держспецзв’язку провели дослідження відстаней і висоти, встановили телекомунікаційні вишки для блокування ТБ-сигналу і наразі працюють над тим, щоб повністю перекрити будь-які сигнали з того боку та надати наші власні сигнали.

Також керівник Одеської ОДА розповів, як роспропаганда вплинула на мешканців півдня Одеської області та нашого регіону загалом.

– Я думаю, що вона і зараз впливає. Сьогодні засоби масової інформації є дуже потужною зброєю, і Росія використовує її максимально. Давайте візьмемо Одесу: за більш ніж 30 років незалежності нам навішували свої імперські наративи, і вони досі намагаються розповідати, що Одеса – це російське місто, – розповів Кіпер. – У Європі можуть навіть сказати, що Одеса – російське місто. Пропаганда була і є, і мабуть, війна є її фіналізацією. Вони вважали, що під час заходу військ на територію України 70% українців зустрічатимуть їх із квітами і прапорами, але це не так.

На думку Олега Кіпера, російська агресія не зняла питання впливу ворожої пропаганди на наших людей, тому робота над розв’язанням проблеми триває й досі.

– У медійну частину вони (росіяни, – ред.) вкладають багато коштів, коштів і людських ресурсів, щоб пропагандувати свої наративи. Ми бачимо це щодня, – підсумував Кіпер.

Нагадаємо, «Одеське життя» уже понад 10 років висвітлює проблему російської пропаганди в нашому регіоні. Чому і як російське ТБ потрапляє на екрани мешканців Одеської області, читайте у статті: Говорить і показує Москва: в Одеській області дивляться російську пропаганду