Олег Кіпер вважає, що Одесу від російського десанту врятував митрополит Агафангел

Як розповів Олег Кіпер у програмі «Мосейчук+», на початку повномасштабної війни очільник Одеської єпархії митрополит Агафангел їздив уздовж узбережжя Одеси з іконою і молився, що запобігло висадці російського десанту.

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«Він (Агафангел) виступив за Україну, і він заборонив згадувати непотрібних нам людей. І Кирила, і Путіна. Як один із варіантів, що це йому передали такі привітання. Але до цього, ще в перші дні війни, Агафангел при 84 роках (зараз йому вже 86) взяв ікону, яку ми з вами сьогодні бачили, і майже цілий день, чи цілу добу, я не буду зараз акцентувати, щоб не помилитися, їздив уздовж узбережжя, щоб російські кораблі не змогли висадити тут десант. І ми точно знаємо, що 10 днів була буря на Чорному морі, і десант не зміг підійти до берегів Одеської області. «Москва«, яка зараз уже на дні підходила до Кілії, до Вилкового, там шукали місця для висадки, але навіть погода показувала, що Україну чіпати не можна».

Олег Кіпер говорить про метрополіт Агафангела на 39:51 хвилині:

Крім того, голова обладміністрації сказав, що удар по Спасо-Преображенському собору міг бути відповіддю на дії Агафангела на початку війни.

Раніше митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел разом із 30 іншими єпископами Української православної церкви підписав відкритий лист, який засуджує дії Російської православної церкви щодо анексії Донецької єпархії.