Офіцера одеського військкомату судитимуть за допомогу “ухилянтам”: йому загрожує великий термін

Офіцер одного з одеських військкоматів опинився на лаві підсудних через незаконну діяльність — він допомагав військовозобов’язаним чоловікам покинути межі України за підробними документами.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, офіцер, у грудні 2022 року, організував схему переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Коштувала така послуга від 6000 до 8000 дол. США.

Він надавав охочим чоловікам за гроші документи про проходження військово-лікарської комісії, в яких стояли фальшиві діагнози, які забезпечували право на безперешкодний перетин кордону.

На початку лютого 2023 року від військовозобов’язаного громадянина він одержав неправомірну вигоду в сумі 6 000 дол. США.

15.03.2023, після скоєння злочину, офіцера затримали.

На час слідства посадовцю був обраний запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в сумі понад 214 тис. гривень (5 795 доларів США).

За вчинене правопорушення (ч. 3 ст. 332 КК України) передбачається покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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