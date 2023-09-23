Офицера одесского военкомата будут судить за помощь «уклонистам»: ему грозит большой срок

Офицер одного из одесских военкоматов оказался на скамье подсудимых из-за незаконной деятельности — он помогал военнообязанным мужчинам покинуть пределы Украины по поддельным документам.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона.

По данным следствия, офицер в декабре 2022 года организовал схему переправки военнообязанных мужчин за границу. Стоила такая услуга от 6000 до 8000 долларов. США.

Он предоставлял желающим мужчинам за деньги документы о прохождении военно-врачебной комиссии, в которых стояли фальшивые диагнозы, обеспечивавшие право на беспрепятственное пересечение границы.

В начале февраля 2023 г. от военнообязанного гражданина он получил неправомерную выгоду в сумме 6 000 дол. США.

15.03.2023, после совершения преступления, офицера задержали.

На время следствия должностному лицу была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме более 214 тыс. гривен (5 795 долларов США).

За совершенное правонарушение (ч. 3 ст. 332 УК Украины) предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

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