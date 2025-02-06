Про це повідомляє прес-служба Державної екологічної інспекції Південно-Західного регіону.
Під час проведення комісійного обстеження встановлено, що витік відбувається біля будинку 5 по вулиці Мускатній. Ця ділянка каналізаційної мережі не перебуває на балансі жодної організації, тож і відповідальність ні на кому не лежить.
Також фахівці інспекції відібрали проби ґрунту для визначення вмісту забруднювальних речовин.
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На прохання інспекції та Київської районної адміністрації Одеської міської ради працівники «Інфоксводоканалу» прочистили каналізаційну мережу.
Наразі витік каналізаційних стоків припинився, але це тимчасово, бо проблема не вирішена, кажуть екологи.
«Тому інспекція наполягатиме на вжитті місцевою владою необхідних заходів щодо припинення несанкціонованого скидання стічних вод по вулиці Мускатній. Про результати проведеної роботи буде повідомлено додатково», – повідомили екологи.
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