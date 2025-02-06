Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Юго-Западного региона.

В ходе проведения комиссионного обследования установлено, что утечка происходит возле дома 5 по улице Мускатной. Этот участок канализационной сети не находится на балансе ни одной организации, поэтому и ответственность ни на ком не лежит.

Также специалисты инспекции отобрали пробы почвы для определения содержания загрязняющих веществ.

По просьбе инспекции и Киевской районной администрации Одесского городского совета работники «Инфоксводоканала» прочистили канализационную сеть.

Сейчас утечка канализационных стоков прекратилась, но это временно, потому что проблема не решена, говорят экологи.

“Поэтому инспекция будет настаивать на принятии местными властями необходимых мер по прекращению несанкционированного сброса сточных вод по улице Мускатной. О результатах проведенной работы будет сообщено дополнительно”, — сообщили экологи.

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