Одесити скаржаться, що на популярному пляжі в море тече каналізація

За словами місцевих жителів, викиди каналізаційних стоків ідуть за 50 метрів від берега. Проблема виникла ще до початку повномасштабного вторгнення. Попри численні звернення до різних інстанцій, за три роки проблему так і не вирішили. Нині у воді, куди потрапляють нечистоти, утворилася пляма.

Журналісти «Суспільного» намагалися з’ясувати, чому до зливневої труби потрапляє каналізація.

Місцеві жителі розповіли, що труба труба належить комунальному підприємству «Міські дороги». Але що по ній проходить комунальники не знають, бо це відповідальність «Інфоксводоканалу». У водоканалі припускають, що причиною можуть бути несанкціоновані врізки:

«Такі випадки, на жаль, трапляються. І знайти їх не так просто. На жаль, трапляються випадки, коли недобросовісні господарі, навіть цілі провулки врізалися в зливову каналізацію. Зрозумійте правильно: не може в дощовій каналізації бути побутова каналізація. Це нонсенс технологічний», – каже прес-секретар “Інфоксводоканалу” Сергій Чебан.

Після звернення до Державної еколінспекції Південно-Західного округу створено комісію, до складу якої увійшли представники Київської районної адміністрації, Департаменту екології та природних ресурсів Одеської міської ради, КП «Міські дороги», «Інфоксводоканалу», Управління інженерного захисту, а також місцеві жителі.

Комісія встановила, що труби колектора перебувають на балансі КП «Міські дороги». Але взяти проби води безпосередньо з колектора не вдалося через його аварійний стан.

Відбір проб води взяли на пірсі в зоні потрапляння стоків у море. Аналізи допоможуть встановити рівень забруднення прибережних вод.

Наразі інспекція готує запити до балансоутримувача колектора, щоб отримати повну інформацію про стан споруди.