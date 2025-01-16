Як повідомляло «Одесская жизнь», на 16-й станції Великого Фонтану в Одесі через старий зливовий колектор у море зливаються каналізаційні стоки. Люди скаржаться, що їм доводиться відпочивати серед нечистот.

Факт незаконного використання міської зливової мережі, що перебуває на балансі КП «Міські дороги», виявили екоінспектори, повідомляє прес-служба Державної екологічної інспекції Південно-Західного регіону.

Зокрема, зафіксовано самовільні врізки господарсько-побутової каналізації в зливову трубу по провулку 3-му Магнітогорському.

Як з’ясувалося, деякі приватні будинки підключили свої каналізаційні системи до зливової мережі, скидаючи нечистоти напряму.

«Такі дії призводять до переповнення і засмічення зливової мережі, яка не може справлятися з відведенням дощової води, особливо під час сильних опадів», – зазначили екологи.

Порушення були підтверджені під час виїздів комісії, яку створили після скарг місцевих жителів. А для усунення проблеми створять додаткову комісію.

Читайте також: Одеська каналізаційна станція забруднює пляж і Чорне море: екологи б’ють на сполох