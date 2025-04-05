Про це пише Телеграм-канал «Одеського життя».

«Поки ти мовчиш – нічого не зміниться!» – таким було гасло сьогоднішньої акції.

Таким чином небайдужі громадяни вкотре нагадують місцевим властям і кожному з нас, що війна у нашому домі, і допомога армії — головне, що потрібно робити сьогодні.

Нагадаємо, акції «Гроші на ЗСУ!» вже майже два роки. Її ініціаторкою стала голова благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевникова. У серпні 2023 року вона вийшла до будівлі одеської міськради з вимогою зупинити реконструкцію Київського районного суду за 106 млн гривень і ремонт ТЮЗу за майже 32 млн гривень, а кошти витратити на дрони для ЗСУ та аптечки з якісними турнікетами.

Згодом до відомої волонтерки приєдналися й інші одесити, які згодом створили ініціативну групу, назву якої дав один із головних гасел цієї події. Її учасники виступають за збільшення допомоги нашій армії, а також вимагають від місцевих властей прозорості та звітності, а також наявності зворотного зв’язку з військовими частинами, які отримали допомогу.

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Фото учасників акції