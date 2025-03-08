Про це пише Телеграм-канал «Одеське життя».

«Байдужість вбиває», – з таким гаслом прийшли сьогодні учасники групи «Гроші на ЗСУ!» на вулиці Одеси, зазначається у публікації.

Нагадаємо, щосуботи учасники акції нагадують місцевій владі, що під час війни гроші потрібно витрачати на армію, а не на сумнівні тендери.

«Вимагаємо мобілізації ресурсів місцевого бюджету для оборони України», – говорить один із плакатів учасників заходу.

Початок щосуботньої акції (спочатку вона проходила біля будівлі мерії на Біржовій площі) заклала у 2023 році голова БФ «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова. Тоді вона вийшла до будівлі одеської мерії з вимогою зупинити реконструкцію Київського районного суду за 106 млн гривень та ремонт ТЮГу за майже 32 млн гривень і витратити ці кошти на дрони для ЗСУ та аптечки з якісними турнікетами.

Згодом до Ножевнікової приєдналися й інші одесити, зокрема родичі українських захисників, які створили ініціативну групу «Гроші на ЗСУ». Вони виступають за збільшення допомоги нашій армії, а також вимагають від місцевої влади прозорості й звітності та наявності зворотного зв’язку з військовими частинами, які отримали допомогу.

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