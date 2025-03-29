Про це повідомляє Телеграм-канал «Одеське життя».

«Група «Гроші на ЗСУ» під час своєї сьогоднішньої щотижневої акції вкотре нагадала місцевим властям, що під час воєн рятують дрони, а не благоустрій, і що волонтери та активісти готові до співпраці, а влада не проявляє до них особливого інтересу», – сказано в тексті публікації.

Нагадаємо, що кожну суботу учасники акції нагадують місцевим властям, що під час війни гроші потрібно витрачати на армію, а не на сумнівні тендери.

Початок цієї акції поклала в 2023 році голова БФ «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова. Спочатку вона проходила біля будівлі мерії на Біржовій площі.

Пізніше до відомої волонтерки приєдналися й інші одесити, серед яких і рідні тих, хто зараз захищає Україну в окопах на передовій і тих, хто вже ніколи не повернеться додому.

І незважаючи на те, що чиновники довгий час ігнорували учасників пікету, певних успіхів їм все ж таки вдалося досягти. І припиняти щосуботню акцію вони поки що не збираються.

Стаття по темі: Де взяти кошти на захист: як місцевий бюджет може підтримати оборону?