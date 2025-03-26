Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
У цей день усі охочі можуть безкоштовно пройти флюорографічне або рентгенологічне обстеження за такими адресами:
Центр первинної медико-санітарної допомоги №2
- пров. Обсерваторний, 8, 2-й поверх, кабінет №23, з 9:00 до 15:00;
- вул. Пастера, 56, 2-й поверх, кабінет №26, з 9:00 до 13:00.
Консультативно-діагностичний центр №6
- вул. Добровольців, 26а, 6 поверх, рентгенкабінет №608, з 8:00 до 13:00 та з 14:00 до 19:00.
Консультативно-діагностичний центр №29
- вул. Академіка Заболотного, 32а, 1-й поверх, кабінет №8 – з 8:00 до 17:30; кабінет №8а – з 8:00 до 15:00; кабінет №8б – з 9:00 до 13:00.
Читайте також: Туберкульоз – не вирок: як лікувати хворобу в Одесі?
Міська клінічна лікарня №1, консультативно-діагностичні відділення
- вул. Болгарська, 38, 7-й поверх, кабінет №714, з 8:00 до 14:00;
- вул. Івана та Юрія Лип, 1, 3-й поверх, кабінет №54, з 8:00 до 14:00;
- вул. Житомирська, 2, 2-й поверх, кабінет №218, з 8:00 до 14:00.
Міська лікарня №5, консультативно-діагностична поліклініка
- вул. Троїцька, 38, 2-й поверх, кабінет №25, з 9:00 до 17:00.
Міська лікарня №8
- Фонтанська дор., 110, стаціонарний корпус, 4 поверх, рентгенологічне відділення, з 9:00 до 14:00.
Міська клінічна лікарня №10
- вул. Олексія Вадатурського, 61а, вхід №1, кабінет №2, з 15:00 до 16:00.
Раніше ми розповідали: Де в Одесі можна зробити МРТ безкоштовно? Місія нездійсненна.