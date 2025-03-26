Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
В этот день все желающие могут бесплатно пройти флюорографическое или рентгенологическое обследование по таким адресам:
Центр первичной медико-санитарной помощи №2
- пер. Обсерваторный, 8, 2-й этаж, кабинет №23, с 9:00 до 15:00;
- ул. Пастера. 56, 2-й этаж, кабинет №26, с 9:00 до 13:00.
Консультативно-диагностический центр №6
- ул. Добровольцев, 26а, 6 этаж, рентгенкабинет № 608, с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 19:00.
Консультативно-диагностический центр №29
- ул. Академика Заболотного, 32а, 1-й этаж, кабинет № 8 — с 8:00 до 17:30; кабинет № 8а — с 8:00 до 15:00; кабинет № 8б – с 9:00 до 13:00.
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Городская клиническая больница №1, консультативно-диагностические отделения
- ул. Болгарская, 38, 7-й этаж, кабинет №714, с 8:00 до 14:00;
- ул. Ивана и Юрия Лип, 1, 3-й этаж, кабинет №54, с 8:00 до 14:00;
- ул. Житомирская, 2, 2-й этаж, кабинет №218, с 8:00 до 14:00.
Городская больница №5, консультативно-диагностическая поликлиника
- ул. Троицкая, 38, 2-й этаж, кабинет №25, с 9:00 до 17:00.
Городская больница №8
- Фонтанская дор., 110, стационарный корпус, 4 этаж, рентгенологическое отделение, с 9:00 до 14:00.
Городская клиническая больница №10
- ул. Алексея Вадатурского, 61а, вход №1, кабинет №2, с 15:00 до 16:00.
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