Як повідомляють в одеській мерії, профілактична акція організована за підтримки Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради та Одеського міського Центру здоров’я до Всесвітнього дня нирки.

У цей день усі охочі можуть звернутися до клініко-діагностичних лабораторій закладів охорони здоров’я міста та безкоштовно пройти обстеження на визначення креатиніну в крові з метою оцінки функції нирок.

Кров рекомендовано здавати натщесерце. Напередодні слід відмовитися від жирної, занадто солоної чи солодкої їжі.

Для дослідження крові на креатинін звертайтеся до міських медзакладів за адресами:

Консультативно-діагностичний центр №6

вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26а, 1-й поверх, клініко-діагностична лабораторія, кабінет №102, з 8:00 до 10:00 (за е-направленням звертатися до лікаря-терапевта, кабінет №101).

Консультативно-діагностичний центр №20

вул. Левітана, 62, 3-й поверх, клініко-діагностична лабораторія, кабінет №346, з 8:00 до 10:00.

Консультативно-діагностичний центр №29

вул. Кримська, 66, 1-й поверх, клініко-діагностична лабораторія, кабінет №1, №27, з 8:00 до 10:00.

Міська клінічна лікарня №1, консультативно-діагностичне відділення

вул. Болгарська, 38, 3 поверх, клініко-діагностична лабораторія, з 8:00 до 10:00.

Міська лікарня №5, консультативно-діагностична поліклініка

вул. Троїцька, 38, 2-й поверх, клініко-діагностична лабораторія, кабінет №28, з 08:00 до 10:00.

Міська лікарня №8, консультативно-діагностичне відділення

Фонтанська дорога, 110, 2 поверх поліклінічного корпусу, клініко-діагностична лабораторія, з 8:00 до 10:00.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №4

вул. Левітана, 62, 1-й поверх, кабінет забору крові, з 8:00 до 10:00.

Читайте також: Біль у попереку може вказувати на небезпечне захворювання нирок: основні симптоми.