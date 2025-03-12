Як повідомляють в одеській мерії, профілактична акція організована за підтримки Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради та Одеського міського Центру здоров’я до Всесвітнього дня нирки.
У цей день усі охочі можуть звернутися до клініко-діагностичних лабораторій закладів охорони здоров’я міста та безкоштовно пройти обстеження на визначення креатиніну в крові з метою оцінки функції нирок.
Кров рекомендовано здавати натщесерце. Напередодні слід відмовитися від жирної, занадто солоної чи солодкої їжі.
Для дослідження крові на креатинін звертайтеся до міських медзакладів за адресами:
Консультативно-діагностичний центр №6
- вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26а, 1-й поверх, клініко-діагностична лабораторія, кабінет №102, з 8:00 до 10:00 (за е-направленням звертатися до лікаря-терапевта, кабінет №101).
Консультативно-діагностичний центр №20
- вул. Левітана, 62, 3-й поверх, клініко-діагностична лабораторія, кабінет №346, з 8:00 до 10:00.
Консультативно-діагностичний центр №29
- вул. Кримська, 66, 1-й поверх, клініко-діагностична лабораторія, кабінет №1, №27, з 8:00 до 10:00.
Міська клінічна лікарня №1, консультативно-діагностичне відділення
- вул. Болгарська, 38, 3 поверх, клініко-діагностична лабораторія, з 8:00 до 10:00.
Міська лікарня №5, консультативно-діагностична поліклініка
- вул. Троїцька, 38, 2-й поверх, клініко-діагностична лабораторія, кабінет №28, з 08:00 до 10:00.
Міська лікарня №8, консультативно-діагностичне відділення
- Фонтанська дорога, 110, 2 поверх поліклінічного корпусу, клініко-діагностична лабораторія, з 8:00 до 10:00.
Центр первинної медико-санітарної допомоги №4
- вул. Левітана, 62, 1-й поверх, кабінет забору крові, з 8:00 до 10:00.
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