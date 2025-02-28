Програма «Здоров’я» дозволяє пацієнтам з рідкісними хворобами отримувати необхідне лікування, підтримувати стабільний стан здоров’я та запобігати ускладненням.

У 2024 році безоплатне лікувальне харчування отримували 23 одесити з фенілкетонурією, серед яких 15 дітей та 8 дорослих.

Крім того, 42 дорослих пацієнти з ювенільним ревматоїдним артритом отримали біологічні препарати за кошти міського бюджету. Дітей із цим діагнозом забезпечили препаратами за державною програмою.

Програмою також передбачено постійну підтримувальну терапію інгаляційним препаратом «Брамітоб» для 8 пацієнтів із муковісцидозом.

Окрім цього, у 2024 році за програмою «Здоров’я» лікарськими засобами забезпечили 143 дорослих пацієнтів з іншими орфанними захворюваннями. Серед них 111 хворих на анкілозуючий спондиліт, 22 пацієнти з псоріатичною артропатією, а також пацієнти з акромегалією, хворобою Такаясу, системною склеродермією та іншими діагнозами.

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