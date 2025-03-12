Как сообщают в одесской мэрии, профилактическая акция организована при поддержке Департамента здравоохранения Одесского городского совета и Одесского городского Центра здоровья ко Всемирному дню почки.
В этот день все желающие могут обратиться в клинико-диагностические лаборатории заведений здравоохранения города и бесплатно пройти обследования на определение креатинина в крови с целью оценки функции почек.
Кровь рекомендовано сдавать натощак. Накануне следует отказаться от жирной, слишком соленой или сладкой пищи.
Для исследования крови на креатинин обращайтесь в городские медучреждения по адресам:
Консультативно-диагностический центр №6
- ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26а, 1-й этаж, клинико-диагностическая лаборатория, кабинет №102, с 8:00 до 10:00 (за е-направлением обращаться к врачу-терапевту, кабинет №101).
Консультативно-диагностический центр №20
- ул. Левитана, 62, 3-й этаж, клинико-диагностическая лаборатория, кабинет №346, с 8:00 до 10:00.
Консультативно-диагностический центр №29
- ул. Крымская, 66, 1-й этаж, клинико-диагностическая лаборатория, кабинет №1, №27, с 8:00 до 10:00.
Городская клиническая больница №1, консультативно-диагностическое отделение
- ул. Болгарская, 38, 3 этаж, клинико-диагностическая лаборатория, с 8:00 до 10:00.
Городская больница №5, консультативно-диагностическая поликлиника
- ул. Троицкая, 38, 2-й этаж, клинико-диагностическая лаборатория, кабинет №28, с 08:00 до 10:00.
Городская больница №8 консультативно-диагностическое отделение
- Фонтанская дорога, 110, 2 этаж поликлинического корпуса, клинико-диагностическая лаборатория, с 8:00 до 10:00.
Центр первичной медико-санитарной помощи №4
- ул. Левитана, 62, 1-й этаж, кабинет забора крови, с 8:00 до 10:00.
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