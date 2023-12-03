Новини Одеси та Одеської області

Біль у попереку може вказувати на небезпечне захворювання нирок: основні симптоми

Біль у попереку може вказувати на небезпечне захворювання нирок: основні симптоми

Біль у ділянці попереку, дискомфорт під час сечовипускання і загальна слабкість можуть бути першими дзвіночками зробити УЗД нирок і виключити гідронефроз. Що це за захворювання і чим воно небезпечне, розповів лікар-уролог вищої категорії Іван Крижанівський.

Гідронефроз або водянка нирки

Гідронефроз, або, як його в народі називають, водянка нирки — захворювання, що характеризується стійким прогресуючим розширенням чашково-мискової системи нирки через порушення відтоку сечі, яка утворилася. Патологія частіше розвивається в одній нирці, але іноді може виникати одночасно в обох (двосторонній гідронефроз).

Без вчасно розпочатого лікування хвороба переходить у хронічну стадію і загрожує серйозними ускладненнями: через стискання ниркових канальців і порушення кровотоку органу поступово відбувається атрофія тканини нирки та виражене зниження ниркової функції. Надалі може виникнути ниркова недостатність.

Через що виникає водянка нирки

Гідронефроз може бути вродженим (первинним) і набутим (вторинним). Первинна форма захворювання зазвичай розвивається через вроджену ваду розвитку сечовивідних шляхів — у разі звуження просвіту сечоводу, наявності додаткових судин у нирці, закупорки сечових шляхів. Цей тип патології, як правило, діагностується в молодому віці (до 30 років).

Набутий гідронефроз стає ускладненням інших захворювань органів сечовивідної системи, черевної порожнини або малого таза. Це може бути сечокам’яна хвороба, доброякісні або злоякісні новоутворення, інфекційно-запальні процеси в нирці, пошкодження сечових шляхів, травми спинного мозку.

У жінок гідронефроз також може розвинутися через ендометріоз або кісту яєчників.

Основні симптоми та діагностика гідронефрозу

Основна проблема діагностики гідронефрозу в тому, що на початкових стадіях захворювання протікає практично безсимптомно або зі слабко вираженими проявами, на які більшість людей просто не звертають уваги.

Звернутися до уролога або нефролога варто, якщо у вас з’явилися дискомфорт або тягнучі болі в ділянці попереку та живота, домішки крові в сечі, набряклість, болючість під час сечовипускання, водночас об’єм сечі, що виділяється, зменшився. Прогресування гідронефрозу може супроводжуватися приєднанням інфекції, оскільки сеча, що застоюється в нирці, стає чудовим живильним середовищем для бактерій. У зв’язку з цим у хворого можливі скарги на інтенсивний біль, підвищення температури й артеріального тиску, нудоту, блювоту, загальну слабкість, швидку стомлюваність.

Як лікувати гідронефроз і водянку нирки

лікар-уролог Іван Крижанівський

лікар-уролог Іван Крижанівський

Через слабку вираженість ознак гідронефрозу його часто діагностують на тлі інших патологій, що виступили його причиною, наприклад, наявності каменів у сечовипускальному каналі, симптоматика яких виражена набагато сильніше. Нерідко захворювання стає випадковою знахідкою і під час профілактичного УЗД.

У більшості випадків для лікування гідронефрозу необхідна операція. Мета хірургічного втручання — нормалізація відтоку сечі. Вибір методу операції залежить від причини виникнення захворювання і ступеня його тяжкості. При цьому основна роль відводиться малотравматичним лапароскопічним втручанням.

Консервативне лікування можливе лише на ранніх стадіях хвороби, до порушення функції нирок, і спрямоване на боротьбу із симптомами, а не причиною гідронефрозу. Пацієнту призначають протизапальні препарати, спазмолітики, ліки, що знижують артеріальний тиск, у разі приєднання бактеріальної інфекції — антибіотики. 

Профілактика гідронефрозу

У разі водянки нирки рекомендується дієтичне харчування: мінімум солі, смаженого і копченого, більше складних вуглеводів, морської риби, бобових, овочів, фруктів, зелені. Але якщо порушена функція нирок — лікар прописує суворішу дієту і спеціальний питний режим. Крім того, хворому не можна піднімати тяжкості, серйозно фізично напружуватися, їздити на мотоциклі та велосипеді.

Профілактичні заходи, що дають змогу не допустити розвитку водянки нирки, полягають у своєчасному лікуванні патологій та інфекцій сечостатевої системи й уникненні переохолоджень.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати