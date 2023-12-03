Біль у попереку може вказувати на небезпечне захворювання нирок: основні симптоми

Гідронефроз або водянка нирки

Гідронефроз, або, як його в народі називають, водянка нирки — захворювання, що характеризується стійким прогресуючим розширенням чашково-мискової системи нирки через порушення відтоку сечі, яка утворилася. Патологія частіше розвивається в одній нирці, але іноді може виникати одночасно в обох (двосторонній гідронефроз).

Без вчасно розпочатого лікування хвороба переходить у хронічну стадію і загрожує серйозними ускладненнями: через стискання ниркових канальців і порушення кровотоку органу поступово відбувається атрофія тканини нирки та виражене зниження ниркової функції. Надалі може виникнути ниркова недостатність.

Через що виникає водянка нирки

Гідронефроз може бути вродженим (первинним) і набутим (вторинним). Первинна форма захворювання зазвичай розвивається через вроджену ваду розвитку сечовивідних шляхів — у разі звуження просвіту сечоводу, наявності додаткових судин у нирці, закупорки сечових шляхів. Цей тип патології, як правило, діагностується в молодому віці (до 30 років).

Набутий гідронефроз стає ускладненням інших захворювань органів сечовивідної системи, черевної порожнини або малого таза. Це може бути сечокам’яна хвороба, доброякісні або злоякісні новоутворення, інфекційно-запальні процеси в нирці, пошкодження сечових шляхів, травми спинного мозку.

У жінок гідронефроз також може розвинутися через ендометріоз або кісту яєчників.

Основні симптоми та діагностика гідронефрозу

Основна проблема діагностики гідронефрозу в тому, що на початкових стадіях захворювання протікає практично безсимптомно або зі слабко вираженими проявами, на які більшість людей просто не звертають уваги.

Звернутися до уролога або нефролога варто, якщо у вас з’явилися дискомфорт або тягнучі болі в ділянці попереку та живота, домішки крові в сечі, набряклість, болючість під час сечовипускання, водночас об’єм сечі, що виділяється, зменшився. Прогресування гідронефрозу може супроводжуватися приєднанням інфекції, оскільки сеча, що застоюється в нирці, стає чудовим живильним середовищем для бактерій. У зв’язку з цим у хворого можливі скарги на інтенсивний біль, підвищення температури й артеріального тиску, нудоту, блювоту, загальну слабкість, швидку стомлюваність.

Як лікувати гідронефроз і водянку нирки

Через слабку вираженість ознак гідронефрозу його часто діагностують на тлі інших патологій, що виступили його причиною, наприклад, наявності каменів у сечовипускальному каналі, симптоматика яких виражена набагато сильніше. Нерідко захворювання стає випадковою знахідкою і під час профілактичного УЗД.

У більшості випадків для лікування гідронефрозу необхідна операція. Мета хірургічного втручання — нормалізація відтоку сечі. Вибір методу операції залежить від причини виникнення захворювання і ступеня його тяжкості. При цьому основна роль відводиться малотравматичним лапароскопічним втручанням.

Консервативне лікування можливе лише на ранніх стадіях хвороби, до порушення функції нирок, і спрямоване на боротьбу із симптомами, а не причиною гідронефрозу. Пацієнту призначають протизапальні препарати, спазмолітики, ліки, що знижують артеріальний тиск, у разі приєднання бактеріальної інфекції — антибіотики.

Профілактика гідронефрозу

У разі водянки нирки рекомендується дієтичне харчування: мінімум солі, смаженого і копченого, більше складних вуглеводів, морської риби, бобових, овочів, фруктів, зелені. Але якщо порушена функція нирок — лікар прописує суворішу дієту і спеціальний питний режим. Крім того, хворому не можна піднімати тяжкості, серйозно фізично напружуватися, їздити на мотоциклі та велосипеді.

Профілактичні заходи, що дають змогу не допустити розвитку водянки нирки, полягають у своєчасному лікуванні патологій та інфекцій сечостатевої системи й уникненні переохолоджень.