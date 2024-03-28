Одесу прикрасять весняними квітами: де та скільки їх висадять (фоторепортаж)

Загалом Одесу прикрасять 200 тисяч весняних квітів, повідомляє прес-служба мерії міста.

Озеленювачі вже підготували ґрунт для висадки рослин на площі Десятого квітня у парку Перемоги та на Кримському бульварі.

Також виконували роботи зі штикування ґрунту під посів газону у Міському саду. А на 7-й станції Люстдорфської дороги, горі Чумка, по вулиці Мечникова та майдані Незалежності провели роботи з покосу газонів.

Підрізання троянд, очищення ялівцю та декоративна стрижка самшиту виконано на площах Незалежності та Дерев’янка, а також Кримському бульварі.

Крім того, фахівці зафарбували зрізи після підрізування дерев на вулиці Воробйова та розпочали роботи з підрізування дерев на вулиці Канатній, де задіяли спецтехніку.

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Фото прес-служби Одеської міськради