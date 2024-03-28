Одесу прикрасять весняними квітами: де та скільки їх висадять (фоторепортаж)

До 10 квітня 2024 року Одесу прикрасять перші весняні квіти. Наразі працівники комунального підприємства «Горзелентрест» готують клумби для висадки віол, маргариток, селен та інших квітів.
Загалом Одесу прикрасять 200 тисяч весняних квітів, повідомляє прес-служба мерії міста.
Озеленювачі вже підготували ґрунт для висадки рослин на площі Десятого квітня у парку Перемоги та на Кримському бульварі.
Також виконували роботи зі штикування ґрунту під посів газону у Міському саду. А на 7-й станції Люстдорфської дороги, горі Чумка, по вулиці Мечникова та майдані Незалежності провели роботи з покосу газонів.
Підрізання троянд, очищення ялівцю та декоративна стрижка самшиту виконано на площах Незалежності та Дерев’янка, а також Кримському бульварі.
Крім того, фахівці зафарбували зрізи після підрізування дерев на вулиці Воробйова та розпочали роботи з підрізування дерев на вулиці Канатній, де задіяли спецтехніку.
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Фото прес-служби Одеської міськради