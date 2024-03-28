Одессу украсят весенними цветами: где и сколько их высадят (фоторепортаж)

Всего Одессу украсят 200 тысяч весенних цветов, сообщает пресс-служба мэрии города.

Озеленители уже подготовили грунт для высадки растений на площади Десятого апреля, в парке Победы и на Крымском бульваре.

Также выполняли работы по штыковке почвы под посев газона в Городском саду. А на 7-й станции Люстдорфской дороги, горе Чумка, по улице Мечникова и площади Независимости провели работы по покосу газонов.

Подрезка роз, очистка можжевельника и декоративная стрижка самшита выполнена на площадях Независимости и Деревянко, а также Крымском бульваре.

Кроме того, специалисты закрасили срезы после подрезки деревьев на улице Воробьева и начали работы по подрезке деревьев на улице Канатной, где задействовали спецтехнику.

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Фото пресс-службы Одесского горсовета