Одессу украсят весенними цветами: где и сколько их высадят (фоторепортаж)

До 10 апреля 2024 года Одессу украсят первые весенние цветы. Сейчас работники коммунального предприятия «Горзелентрест» готовят клумбы для высадки виол, маргариток, селен и других цветов.
Всего Одессу украсят 200 тысяч весенних цветов, сообщает пресс-служба мэрии города.
Озеленители уже подготовили грунт для высадки растений на площади Десятого апреля, в парке Победы и на Крымском бульваре.
Также выполняли работы по штыковке почвы под посев газона в Городском саду. А на 7-й станции Люстдорфской дороги, горе Чумка, по улице Мечникова и площади Независимости провели работы по покосу газонов.
Подрезка роз, очистка можжевельника и декоративная стрижка самшита выполнена на площадях Независимости и Деревянко, а также Крымском бульваре.
Кроме того, специалисты закрасили срезы после подрезки деревьев на улице Воробьева и начали работы по подрезке деревьев на улице Канатной, где задействовали спецтехнику.
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Фото пресс-службы Одесского горсовета