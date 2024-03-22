До уваги водіїв: в Одесі буде обмежено проїзд однією з центральних вулиць

Про це повідомили в мерії Одеси.

Планується санітарне й омолоджувальне підрізування та видалення старих дерев.

Директор Комунального підприємства “Міськзелентрест” Олег Совік повідомив, що на вулиці Канатній є старі дерева, які своїм корінням, що розрослося, повністю зруйнували тротуар. Такі дерева планується викорчувати, а на їхнє місце буде висаджено молоді десятирічні дерева.

Роботи проводитимуться з 08:30 до 15:30 по вулиці Канатній, на ділянці від Барятинського провулка (раніше провулок Нахімова) до вулиці Грецької.

Оскільки для робіт працюватиме спецтехніка, мерія звертається до автомобілістів із проханням не залишати транспортні засоби під деревами на вулиці Канатній.

Нагадаємо, на півдні України стартувало весняне висаджування лісу. За сприятливих погодних умов на Одещині буде висаджено понад 400 гектарів нових лісів, які складатимуться з хвойних і листяних порід дерев.