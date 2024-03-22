Новини Одеси та Одеської області

До уваги водіїв: в Одесі буде обмежено проїзд однією з центральних вулиць

До уваги водіїв: в Одесі буде обмежено проїзд однією з центральних вулиць

У понеділок, 25 березня 2024 року, на вулиці Канатній проводитиметься санітарне обрізання, а за необхідності і спилювання дерев. У зв’язку з цим рух транспорту вулицею буде частково обмежено.

Про це повідомили в мерії Одеси.

Планується санітарне й омолоджувальне підрізування та видалення старих дерев.

Директор Комунального підприємства “Міськзелентрест” Олег Совік повідомив, що на вулиці Канатній є старі дерева, які своїм корінням, що розрослося, повністю зруйнували тротуар. Такі дерева планується викорчувати, а на їхнє місце буде висаджено молоді десятирічні дерева.

Роботи проводитимуться з 08:30 до 15:30 по вулиці Канатній, на ділянці від Барятинського провулка (раніше провулок Нахімова) до вулиці Грецької.

Оскільки для робіт працюватиме спецтехніка, мерія звертається до автомобілістів із проханням не залишати транспортні засоби під деревами на вулиці Канатній.

Нагадаємо, на півдні України стартувало весняне висаджування лісу. За сприятливих погодних умов на Одещині буде висаджено понад 400 гектарів нових лісів, які складатимуться з хвойних і листяних порід дерев.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk