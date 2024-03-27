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В Одесі від обстрілу постраждав ботанічний сад: містян просять допомогти з прибиранням у теплицях (фото)

В Одесі від обстрілу постраждав ботанічний сад: містян просять допомогти з прибиранням у теплицях (фото)

Унаслідок ракетної атаки 25 березня сильно постраждав ботанічний сад Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Зруйновано теплиці, вибито вікна та двері будівель. Усіх охочих допомогти з прибиранням і відновленням чекають у п’ятницю та суботу.

Про це у facebook написала співробітниця Ботанічного саду Людмила Левчук.

Вона зазначила, що внаслідок останнього обстрілу Одеси ботанічному саду завдано великої шкоди: пошкоджено теплиці, будівлю адміністрації, бібліотеку, лабораторії. Вибуховою хвилею винесло вікна та двері.

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На першому етапі потрібно прибрати скло в теплицях і навколо них. Працівники саду будуть дуже вдячні за допомогу.

Усіх охочих допомогти чекають у п’ятницю та суботу з 10 до 15 години.

Бажано приходити з робочими рукавицями!

“Далі на нас чекає велика робота з відновлення. І ми сподіваємося, що з Вашою допомогою нам це вдасться”, – додала Людмила Левчук.

З пропозиціями щодо допомоги можна телефонувати за номером 0683100955.

Нагадаємо, наприкінці робочого дня 25 березня 2024 року Одеса пережила чергову ворожу атаку. Від ракетного удару постраждали Палац спорту і будинки в окрузі, включно з елітними висотками. Унаслідок ракетного обстрілу постраждали 10 осіб, пошкоджено близько 300 квартир. Кілька будівель зруйновано.

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