Одесу прикрасили тисячі тюльпанів (фоторепортаж)

Озеленювачі одеського комунального підприємства «Міськзелентрест» минулої осені висадили у місті 42 тисячі цибулин тюльпанів різних сортів та квітів. І цієї весни Одеса розцвіла неймовірними квітами.
Як повідомляють в одеській мерії, найбільшу кількість тюльпанів – 15 900 кольорів – прикрасили парк Шевченка, ще 6650 розквітли на проспекті Шевченка та 7600 – на Думській площі.
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Також своєю красою тюльпани зачаровують погляд на майданах Десятого квітня та Соборній, Театральній та Катерининській, у сквері біля Облдержадміністрації та Міського саду.
Ось такий барвистий фоторепортаж представили до уваги одеситів:
А в Одеській області знову зацвіла найдавніша груша України.
Фото прес-служби Одеської міськради