Одесу прикрасили тисячі тюльпанів (фоторепортаж)

Як повідомляють в одеській мерії, найбільшу кількість тюльпанів – 15 900 кольорів – прикрасили парк Шевченка, ще 6650 розквітли на проспекті Шевченка та 7600 – на Думській площі.

Також своєю красою тюльпани зачаровують погляд на майданах Десятого квітня та Соборній, Театральній та Катерининській, у сквері біля Облдержадміністрації та Міського саду.

Ось такий барвистий фоторепортаж представили до уваги одеситів:

А в Одеській області знову зацвіла найдавніша груша України.

Фото прес-служби Одеської міськради