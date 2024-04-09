Новини Одеси та Одеської області

Одесу прикрасили тисячі тюльпанів (фоторепортаж)

Одесу прикрасили тисячі тюльпанів (фоторепортаж)

Озеленювачі одеського комунального підприємства «Міськзелентрест» минулої осені висадили у місті 42 тисячі цибулин тюльпанів різних сортів та квітів. І цієї весни Одеса розцвіла неймовірними квітами.

Як повідомляють в одеській мерії, найбільшу кількість тюльпанів – 15 900 кольорів – прикрасили парк Шевченка, ще 6650 розквітли на проспекті Шевченка та 7600 – на Думській площі.

Одеські тюльпани

Читайте також: Одесу прикрасять весняними квітами: де і скільки їх висадять (фоторепортаж)

Також своєю красою тюльпани зачаровують погляд на майданах Десятого квітня та Соборній, Театральній та Катерининській, у сквері біля Облдержадміністрації та Міського саду.

Ось такий барвистий фоторепортаж представили до уваги одеситів:

Тюльпаны в Одессе:
Тюльпаны в Одессе:
Тюльпаны в Одессе: Горсад
Тюльпаны в Одессе
Тюльпаны в Одессе: желтые
Тюльпаны в Одессе: клумба
Тюльпаны в Одессе:
Желтый тюльпан
Одесса весенняя
Одесские розовые тюльпаны
Тюльпаны в Одессе: красные и желтые
Тюльпаны в Одессе: у Оперного

А в Одеській області знову зацвіла найдавніша груша України.

Фото прес-служби Одеської міськради

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk