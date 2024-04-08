На Одещині знову зацвіла найдавніша груша України (фото)

Дерево досягло висоти 15 метрів, а в діаметрі – понад метр. Вік груші, за оцінками екологів, може сягати 350-400 років.

Груша-рекордсмен знаходиться на території приватного домоволодіння.

У 2012 році Одеська обласна рада визнала його ботанічною пам’яткою природи місцевого значення. Також грушу визнали найдавнішою в Одеській області та загалом в Україні.

Зазвичай груша зацвітає на кінець квітня або початок травня, але цього року погода щедро нагородила Одеський регіон сонячним теплом. Уже з початку місяця стовпчики термометрів майже щодня показують +20 °С і вище. Тому й дерева розквітають раніше.

Зараз одеські клумби і газони немов змагаються за звання “найпривабливіша зелена зона міста”.

Фото: Ната Чернецька