Одессу украсили тысячи тюльпанов (фоторепортаж)

Как сообщают в одесской мэрии, наибольшее количество тюльпанов – 15 900 цветов – украсили парк Шевченко, еще 6650 расцвели на проспекте Шевченко и 7600 – на Думской площади.

Также своей красотой тюльпаны очаровывают взгляд на площадях Десятого апреля и Соборной, Театральной и Екатерининской, в сквере возле Облгосадминистрации и Городского сада.

Вот такой красочный фоторепортаж представили вниманию одесситов:

А в Одесской области вновь зацвела древнейшая груша Украины.

Фото пресс-службы Одесского горсовета