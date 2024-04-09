Одессу украсили тысячи тюльпанов (фоторепортаж)

Озеленители одесского коммунального предприятия «Горзелентрест» прошлой осенью высадили в городе 42 тысячи луковиц тюльпанов разных сортов и цветов. И этой весной Одесса расцвела невероятными цветами.
Как сообщают в одесской мэрии, наибольшее количество тюльпанов – 15 900 цветов – украсили парк Шевченко, еще 6650 расцвели на проспекте Шевченко и 7600 – на Думской площади.
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Также своей красотой тюльпаны очаровывают взгляд на площадях Десятого апреля и Соборной, Театральной и Екатерининской, в сквере возле Облгосадминистрации и Городского сада.
Вот такой красочный фоторепортаж представили вниманию одесситов:
А в Одесской области вновь зацвела древнейшая груша Украины.
Фото пресс-службы Одесского горсовета