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Одессу украсили тысячи тюльпанов (фоторепортаж)

Одессу украсили тысячи тюльпанов (фоторепортаж)

Озеленители одесского коммунального предприятия «Горзелентрест» прошлой осенью высадили в городе 42 тысячи луковиц тюльпанов разных сортов и цветов. И этой весной Одесса расцвела невероятными цветами.

Как сообщают в одесской мэрии, наибольшее количество тюльпанов – 15 900 цветов – украсили парк Шевченко, еще 6650 расцвели на проспекте Шевченко и 7600  – на Думской площади.

Одесские тюльпаны

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Также своей красотой тюльпаны очаровывают взгляд на площадях Десятого апреля и Соборной, Театральной и Екатерининской, в сквере возле Облгосадминистрации и Городского сада.

Вот такой красочный фоторепортаж представили вниманию одесситов:

Тюльпаны в Одессе: Оперный
Тюльпаны в Одессе: Думская
Тюльпаны в Одессе: Горсад
Тюльпаны в Одессе
Тюльпаны в Одессе: желтые
Тюльпаны в Одессе: клумба
Тюльпаны в Одессе: розовые
Желтый тюльпан
Одесса весенняя
Одесские розовые тюльпаны
Тюльпаны в Одессе: красные и желтые
Тюльпаны в Одессе: у Оперного

А в Одесской области вновь зацвела древнейшая груша Украины.

Фото пресс-службы Одесского горсовета

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Редакция ПРОФИЛЬ
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