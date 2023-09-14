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У Криму український “Нептун” знищив російський комплекс ППО: подробиці

У Криму український “Нептун” знищив російський комплекс ППО: подробиці

Під Євпаторією цієї ночі ударом дронів і ракет “Нептун” було знищено російський комплекс ППО “Тріумф” вартістю 1,2 млрд. доларів.

Спецоперацію у Євпаторії провели СБУ та ВМС України. Про це повідомляє УП із посиланням на джерело в СБУ.

Українські військові знищили російський комплекс ППО “Тріумф” вартістю 1,2 млрд. дол. США.

За даними джерела, спочатку безпілотники СБУ вразили радари та антени “Тріумфу”, а після підрозділу ВМС двома крилатими ракетами “Нептун” вдарили по пускових комплексах С300/400.

Джерела анонсують “нові сюрпризи” для РФ у тимчасово окупованому Криму.

Інформацію підтвердили в Управлінні стратегічних комунікацій:

“Вранці ЗСУ завдали удару за місцем розташування ворожих ракетних комплексів “земля-повітря” поблизу Євпаторії у тимчасово окупованому Криму”, – йдеться у повідомленні.

Міноборони РФ заявило лише про наліт дронів. Повідомлялося, що 11 збили. А скільки випустили, не уточнювалося.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив знищення 13 вересня російського підводного човна та великого десантного корабля у тимчасово окупованому Севастополі.

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