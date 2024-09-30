Одесу накрила пилова буря: що робити та скільки це триватиме

Пилова хмара виникла через сильні вітри, та ще в середині дня почала накривати північ України (Полтавщину, Сумщину, Черкащину, Чернігівщину та Київ). На цей час вона дійшла до півдня країни.

Одесити зазначають, що небо поступово стало тьмяним та погіршилася видимість.

Метеорологи попереджають, що пилова хмара може протриматися кілька днів, особливо на сході України, з можливими повторними виносами пилу з регіонів біля Каспійського моря.

За прогнозами моделі CAMS, ситуація з пилом залишиться складною впродовж найближчих днів.

Водночас знаходяться й ті, хто поширює теорії про «розпилювання» або «травлення» хімічними речовинами.

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