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Одесу накрила пилова буря: що робити та скільки це триватиме

Одесу накрила пилова буря: що робити та скільки це триватиме

Одесу накрила пилова буря. Мешканці міста повідомляють про значне погіршення видимості та поганий стан повітря. МОЗ рекомендує закривати вікна та уникати перебування на вулиці без нагальної потреби.

Пилова хмара виникла через сильні вітри, та ще в середині дня почала накривати північ України (Полтавщину, Сумщину, Черкащину, Чернігівщину та Київ). На цей час вона дійшла до півдня країни.

мапа бурі

Одесити зазначають, що небо поступово стало тьмяним та погіршилася видимість.

Метеорологи попереджають, що пилова хмара може протриматися кілька днів, особливо на сході України, з можливими повторними виносами пилу з регіонів біля Каспійського моря.

мапа погоди

За прогнозами моделі CAMS, ситуація з пилом залишиться складною впродовж найближчих днів.

Водночас знаходяться й ті, хто поширює теорії про «розпилювання» або «травлення» хімічними речовинами.

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