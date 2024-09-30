Одессу накрыла пылевая буря: что делать и сколько это продлится

Пылевое облако возникло из-за сильных ветров, и еще в середине дня начало накрывать север Украины (Полтавскую, Сумскую, Черкасскую, Черниговскую области и Киев). В настоящее время оно дошло до юга страны.

Одесситы отмечают, что небо постепенно стало тусклым и ухудшилась видимость.

Метеорологи предупреждают, что пылевое облако может продержаться несколько дней, особенно на востоке Украины, с возможными повторными выносами пыли из регионов у Каспийского моря.

По прогнозам модели CAMS, ситуация с пылью останется сложной в течение ближайших дней.

В то же время находятся и те, кто распространяет теории о «распылении» или «травлении» химическими веществами.

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