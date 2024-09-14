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Одесу атакують дрони: у місті чути стрілянину та вибухи (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Одесу атакують дрони: у місті чути стрілянину та вибухи (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

У ніч на суботу, 14 вересня 2024 року, Одеса, як добою раніше, атакована великою кількістю дронів камікадзе. В усіх районах міста чути роботу ППО.

Другу ніч поспіль одеситам не до сну – російська армія запускає по місту безпілотники камікадзе.

На цей раз повітряну тривогу оголосили о 0:57. Моніторингові канали повідомили, що з боку моря до Одеси наближається п’ять дронів. Незабаром стало чутно гучну стрілянину, спочатку з боку житлового масиву Таїрова, потім уже по всьому місту.

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Через невелику паузу, о третій годині ночі, підійшла друга хвиля шахедів. Знов у всіх районах міста стало чути роботу протиповітряної оборони – стрілянину з зенітних орудій, кулеметів та вибухи.

Телегам-канал “Миколаївський Ваньок”, який пов’язують із Силами оборону України, повідомив, що головна мета російських агресорів цієї ночі – портова інфраструктура.

Інформації про можливі прильоти, збиття, постраждалих та руйнування станом на 3:20 ночі – не надходило.

Оновлено в 3:30

Станом на 3:30 шахеди один з одним продовжують пілітати з боку моря та атакувати Чорноморськ – місто-супутник Одеси.

– Чорноморськ, Одеса, не виходьте з безпечних місць! Терористи продовжують атаку! – наголошують в Одеській військовій адміністрації і радять чекати сигналу відбою повітрянної тривоги.

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