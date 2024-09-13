Одесу атакують з повітря: звідусіль чути стрілянину та вибухи

Наліт шахедів цього разу виявився справді масовим – моніторингові канали повідомляють приблизно 15 безпілотників. Спочатку вони заходять із боку моря, потім поділяються і прямують у різні райони.

Вибухи дуже сильні, але які з них – це наслідок прильотів, а які – результат роботи ППО чи вибухи підбитих шахедів, наразі невідомо.

Станом на 3:20 інформації про постраждалих та руйнування не надходило. “Одеське Життя” продовжує відстежувати події, щоб вчасно інформувати своїх читачів.