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Одесу атакують з повітря: звідусіль чути стрілянину та вибухи

Одесу атакують з повітря: звідусіль чути стрілянину та вибухи

У ніч на п’ятницю, 13 вересня 2024 року, Одеса була атакована великою кількістю дронів камікадзе. Вибухи та стрілянина чути у всіх районах міста та передмістях – це і робота ППО та вибухи самих безпілотників.

Наліт шахедів цього разу виявився справді масовим – моніторингові канали повідомляють приблизно 15 безпілотників. Спочатку вони заходять із боку моря, потім поділяються і прямують у різні райони.

Вибухи дуже сильні, але які з них – це наслідок прильотів, а які – результат роботи ППО чи вибухи підбитих шахедів, наразі невідомо.

Станом на 3:20 інформації про постраждалих та руйнування не надходило. “Одеське Життя” продовжує відстежувати події, щоб вчасно інформувати своїх читачів.

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