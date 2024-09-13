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Нічний наліт «шахедів» на Одесу: уламки впали на житлові квартали

Нічний наліт «шахедів» на Одесу: уламки впали на житлові квартали

Унаслідок падіння уламків «шахедів», збитих під час нічної атаки 13 вересня, в Одесі та районі пошкоджено будинки, автомобілі, гаражі. Постраждав чоловік.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

У ніч на п’ятницю, 13 вересня 2024 року, Одесу та передмістя масово атакували дронами-камікадзе.

Ворог випустив «шахеди» з тимчасово окупованого Криму. Понад годину тривала напружена бойова робота сил ППО.

Унаслідок падіння уламків в Одесі та районі, за попередньою інформацією, пошкоджено: 4 гаражі, засклення у 20-ти приватних житлових будинках, 4 легкових автомобілі та дві прибудови до житлових будинків.

У місцевих телеграм-каналах публікують уламки впалих «шахедів»:

атака 13 вересня

Постраждав 74-річний чоловік – у нього різана рана руки. Допомогу медики надали на місці.

Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одеської області.

Окрім Одеського регіону, цієї ночі Сили оборони збили 24 ворожі ударні БпЛА в межах Миколаївської, Хмельницької та Івано-Франківської областей.

Загалом росіяни атакували 26-ма «шахедами», повідомили в Повітряних силах України.

 

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