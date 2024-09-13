Зруйновано житлові будинки, пошкоджено лінії електропередач – наслідки нічної атаки «шахедів» на Одесу

Наслідки атаки

Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, унаслідок ворожої атаки пошкоджено щонайменше 20 приватних домов, операторську будівлю АЗС, господарські будівлі та автомобілі.

Поранення отримав 74-річний чоловік, йому надано медичну допомогу на місці.

Також під час нічного нальоту в області було пошкоджено лінії електропередач, без електроенергії залишилися майже 14 тисяч сімей. У ДТЕК Одеські електромережі повідомили, що станом на ранок світло повернули, а ремонтні роботи тривають.

На місці атаки працює оперативний штаб

Комунальні служби Одеси допомагають жителям постраждалих під час атаки будинків. Для цього ГО «Десяте квітня» надала необхідні матеріали, повідомили у пресслужбі мерії.

З постраждалими працюють представники Червоного хреста, харчування забезпечує БФ «Їжа життя».

Штаб працюватиме сьогодні до 14:00.

Потім власники пошкоджених будинків можуть звертатися по допомогу і консультацію до Пересипської районної адміністрації за адресою: проспект Добровольського, 106 з 08:00 до 17:00 або за телефоном: (048) 750-24-21.

Чим атакували Одеську область

За інформацією військових, протиповітряною обороною півдня України цієї ночі збито 20 «шахедів», з яких 16 на Одещині та 4 у Миколаївській області.

Крім того, протягом четверга, 12 вересня, захисники неба знищили 4 розвідувальних БпЛА «ZALA» та 1 «Орлан-10», а також 4 ударних дрони «Ланцет».

Також учора російською ракетою було атаковано судно-зерновоз, що перевозило пшеницю з порту Великої Одеси до Єгипту.