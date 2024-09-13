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Зруйновано житлові будинки, пошкоджено лінії електропередач – наслідки нічної атаки «шахедів» на Одесу

Зруйновано житлові будинки, пошкоджено лінії електропередач – наслідки нічної атаки «шахедів» на Одесу

Уночі 13 вересня збройні сили рф атакували Одесу та область ударними безпілотними, 16 з яких вдалося збити. Унаслідок атаки пошкоджено десятки приватних будинків.

Наслідки атаки

Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, унаслідок ворожої атаки пошкоджено щонайменше 20 приватних домов, операторську будівлю АЗС, господарські будівлі та автомобілі.

атака 13 вересня
атака 13 вересня
атака 13 вересня
атака 13 вересня

Поранення отримав 74-річний чоловік, йому надано медичну допомогу на місці.

атака 13 вересня

Також під час нічного нальоту в області було пошкоджено лінії електропередач, без електроенергії залишилися майже 14 тисяч сімей. У ДТЕК Одеські електромережі повідомили, що станом на ранок світло повернули, а ремонтні роботи тривають.

На місці атаки працює оперативний штаб

Комунальні служби Одеси допомагають жителям постраждалих під час атаки будинків. Для цього ГО «Десяте квітня» надала необхідні матеріали, повідомили у пресслужбі мерії.

З постраждалими працюють представники Червоного хреста, харчування забезпечує БФ «Їжа життя».

атака 13 вересня

Штаб працюватиме сьогодні до 14:00.

Потім власники пошкоджених будинків можуть звертатися по допомогу і консультацію до Пересипської районної адміністрації за адресою: проспект Добровольського, 106 з 08:00 до 17:00 або за телефоном: (048) 750-24-21.

Чим атакували Одеську область

За інформацією військових, протиповітряною обороною півдня України цієї ночі збито 20 «шахедів», з яких 16 на Одещині та 4 у Миколаївській області.

Крім того, протягом четверга, 12 вересня, захисники неба знищили 4 розвідувальних БпЛА «ZALA» та 1 «Орлан-10», а також 4 ударних дрони «Ланцет».

Також учора російською ракетою було атаковано судно-зерновоз, що перевозило пшеницю з порту Великої Одеси до Єгипту.

 

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