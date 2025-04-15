Станом на квітень 2025 року на 23 міських автобусних маршрутах курсують спеціально обладнані автобуси. Вони пристосовані для перевезення пасажирів з порушенням опорно-рухового апарату. Перелік маршрутів, контакти перевізників і актуальний розклад доступні на офіційному сайті.

Також в Одесі продовжує функціонувати послуга «Соціальне таксі», яка є безкоштовною. Скористатися нею можуть особи з інвалідністю I та II груп, діти з інвалідністю (з порушенням опорно-рухового апарату), а також люди з інвалідністю по зору I та II груп.

Для замовлення «Соціального таксі» потрібно зателефонувати за номером 15-01 щонайменше за три дні до запланованої поїздки. Послуга надається у межах міста.

Раніше ми розповідали, що у міськраді ухвалили план розвитку Одеса і вона стане зручнішою для людей з обмеженнями

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