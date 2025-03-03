27 лютого 2025 року Виконавчий комітет міськради затвердив план на 2025–2026 роки. Він передбачає створення умов, щоб люди з інвалідністю могли без перешкод пересуватися містом, користуватися транспортом, заходити в магазини, лікарні, школи та інші установи.

За виконанням цього плану стежитиме спеціальна рада при міському голові. Мета програми – зробити Одесу комфортною для всіх жителів, незалежно від їхніх фізичних можливостей.

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