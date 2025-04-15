В Одессе увеличилось количество общественного транспорта, доступного для людей с инвалидностью. Город внедряет новые подходы к организации перевозок маломобильных групп населения. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

По состоянию на апрель 2025 года на 23 городских автобусных маршрутах курсируют специально оборудованные автобусы. Они приспособлены для перевозки пассажиров с нарушением опорно-двигательного аппарата. Перечень маршрутов, контакты перевозчиков и актуальное расписание доступны на официальном сайте.

Также в Одессе продолжает функционировать услуга «Социальное такси», которая является бесплатной. Воспользоваться ею могут лица с инвалидностью I и II групп, дети с инвалидностью (с нарушением опорно-двигательного аппарата), а также люди с инвалидностью по зрению I и II групп.

Для заказа «Социального такси» нужно позвонить по телефону 15-01 минимум за три дня до запланированной поездки. Услуга предоставляется в пределах города.

Ранее мы рассказывали, что в горсовете приняли план развития Одесса и она станет удобнее для людей с ограничениямиТакже мы сообщали, как заказать «Социальное такси», которое уже работает в Одессе