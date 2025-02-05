Чому це ми раптом побажали вам не хворіти? Ну, тому що зима – все ж таки час розгулу всяких вірусів і застуд поганих, але герой нашого анекдоту, здається, відкрив для себе дуже ефективний спосіб впоратися з ними. А ще ми дізнаємося, чим годує Яшу його Розочка та що готують в одеському ресторані.

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Сьома особисто переконався, що при застуді найефективніше пити не молоко з медом, а коньяк з медсестрою!

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– Яша, шо тобі сьогодні приготувати на вечерю?

– Устриць у нормандському соусі, Розочко!

– Шо ж, пельмені, то пельмені…

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В одеському ресторані:

– Офіціант, ваш шницель на смак нагадує старий стоптаний домашній шльопанець, натертий цибулею!

– Вражаюче, що вам доводилося їсти у вашому житті!

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