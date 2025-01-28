Одеський поліцейський зупиняє машину:

— Ви перевищили швидкість.

— Тю, ви мені скажіть, і як я міг її перевищити, якщо я їду до тещі, щоб забрати дружину?!

Одеська сім’я, голова сім’ї Абрам читає маленькому Моне Му-му. Прочитав, а у Моні очі сповнені сліз. Абрам запитує:

— Шо, шкода собачку?

— Звичайно, шкода! Її ж можна було комусь продати.

В одеському ресторані:

— У вас є риба фіш?

— Звичайно.

— Гарна?

— Як у рідної мами!

— Точно?

— Так!

— Такі гарантуєте?

— Якщо вона буде поганою, я не візьму з вас грошей.

— Тоді несіть одразу погану.

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