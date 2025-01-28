Одеський поліцейський зупиняє машину:
— Ви перевищили швидкість.
— Тю, ви мені скажіть, і як я міг її перевищити, якщо я їду до тещі, щоб забрати дружину?!
Одеська сім’я, голова сім’ї Абрам читає маленькому Моне Му-му. Прочитав, а у Моні очі сповнені сліз. Абрам запитує:
— Шо, шкода собачку?
— Звичайно, шкода! Її ж можна було комусь продати.
В одеському ресторані:
— У вас є риба фіш?
— Звичайно.
— Гарна?
— Як у рідної мами!
— Точно?
— Так!
— Такі гарантуєте?
— Якщо вона буде поганою, я не візьму з вас грошей.
— Тоді несіть одразу погану.
У нас є й інші анекдоти:
- Про Абрама, який просить Сару заспівати гостям;
- Как коты используют технику?
- Кто был первым топ-блогером?
- Сидят у окна два программиста;
- Как Сара целый день готовила?
- Саре позвонили в дверь.