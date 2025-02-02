День сурка
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А пам’ятаєте, який сьогодні день? Для тих, хто забув, нагадуємо: День бабака. Ну, саме 2 лютого хтось з нетерпінням бажає дізнатися у пухнастого синоптика: а чи не скоро весна чи ще шість тижнів зима триватиме? Але чи варто довіряти цим прогнозам, адже й бабаки часом теж пожартувати ох, як люблять?!

І на честь цього дня ми підготували для вас кумедну добірку мемів про бабаків-провидців і не тільки, яка, сподіваємося, змусить вас посміхнутися (а може, і відомий фільм переглянути, що теж непогано):

День бабака, жарт

З Днем бабака

Передбачення бабака

День бабака 2 лютого

День бабака: весь час сьогодні

Бажання в День бабака

День бабака у трвдоголіка

День бабака, мем

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