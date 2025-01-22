Разговор приятелей в Одессе
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І сьогодні ми заглянемо ненадовго до одеської квартири, і трохи – у майбутнє:

Одеська квартира Дружина бурчить на чоловіка:
– Жора! Що ти поперся в туалет із книгою? Кому ти там хочеш здаватися розумним?

Анекдот про чоловіка та кота

***
– У вас такий сильний кашель. Ви палите?
– Так.
– Випиваєте?
– Буває.
– Вам потрібно негайно кинути пити та палити!
– І що, я маю тільки кашляти?

***
– Циперовичу, а ви чули, що в майбутньому не буде грошей?
– Та ви шо, і в майбутньому теж?!

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