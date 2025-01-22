І сьогодні ми заглянемо ненадовго до одеської квартири, і трохи – у майбутнє:

Одеська квартира Дружина бурчить на чоловіка:

– Жора! Що ти поперся в туалет із книгою? Кому ти там хочеш здаватися розумним?

***

– У вас такий сильний кашель. Ви палите?

– Так.

– Випиваєте?

– Буває.

– Вам потрібно негайно кинути пити та палити!

– І що, я маю тільки кашляти?

***

– Циперовичу, а ви чули, що в майбутньому не буде грошей?

– Та ви шо, і в майбутньому теж?!

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