І сьогодні ми заглянемо ненадовго до одеської квартири, і трохи – у майбутнє:
Одеська квартира Дружина бурчить на чоловіка:
– Жора! Що ти поперся в туалет із книгою? Кому ти там хочеш здаватися розумним?
***
– У вас такий сильний кашель. Ви палите?
– Так.
– Випиваєте?
– Буває.
– Вам потрібно негайно кинути пити та палити!
– І що, я маю тільки кашляти?
***
– Циперовичу, а ви чули, що в майбутньому не буде грошей?
– Та ви шо, і в майбутньому теж?!
А ще ви можете дізнатися:
- Чи буде в Одесі метро?
- Кому зателефонував Циперович у Нью-Йорку ;
- Як доктор Рабінович американського юриста лікував.