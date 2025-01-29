А ви знали, коли час наводити порядок у вашому холодильнику? І що вам відомо про людську наївність? А чому Абрам Натанович вирішив розлучитися?.. Відповіді на всі ці запитання – в наших сьогоднішніх анекдотах:

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Фіма зрозумів, що в холодильнику пора наводити порядок, коли з овочевого ящика хтось висунувся і вкусив його за руку.

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– Назвіть межу людської наївності.

– Читати відгуки на товар… на сайті виробника.

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– Абрам Натанович, чому ви, проживши з дружиною 40 років, вирішили розлучитися?

– Ця стара дурепа забула вимкнути світло в туалеті! І за квитанцією бачу, що вже вдруге!

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