Ну, що неділя – день відпочинку, звичайно знають усі. Але чи багато хто знає, як провести цей день правильно, тобто відпочити культурно, так би мовити? А ось героїня нашої сьогоднішньої історії (так-так, сьогодні у нас знову не просто анекдот, а таки ціла одеська історія) точно знає. Давайте дізнаємось і ми. І для цього знову заглянемо в будинок нашої доброї знайомої Лари:

– Мамо, а шо треба робити в неділю?

– У неділю треба відпочивати.

– Шо зовсім?

– Щас! Розмріялася. У неділю дуже насичений день. Вранці наводиш марафет. Спочатку на себе, потім на Борюсика і йдете дружно, удвох, тримаючись за руки і вдаючи, що один одного любите.

– А куди йти?

– Лара! Куди ходить пристойна сім’я в неділю? Очевидно, що не туди, куди… посилають. А ходять у пристойне місце. На людей подивитися та себе показати. Береш у руки кошик і пару торбочок для Борюсика. Борюсику в руки список з продуктами – нехай викреслює, хоч якийсь толк з нього буде. І вперед… За враженнями.

– Я ​​думала, що список у мене має бути.

– У твоєму віці список маєш бути в голові. Тренуй пам’ять.

– Та …. базар. Я думала про культурні заходи. Там… Кіно, театр…

– Лара, який кінотеатр у неділю о 9 ранку? У кіно та театр у неділю після 18-ти!

– Але нам уже більше 18!

– Я не про вік. Я про час… На годиннику. З ранку культурний похід на базар, потім культурний розклад продуктів по холодильнику та засіках, потім обід. Після обіду годинку можна покемарити… Борюсику.

– Чому Борюсику? А мені?

– А тобі треба в цей час підготуватися до вечірнього променаду… для погуляти. Тут уже є вибір. Чи в кіно, чи в театр, чи просто подихати свіжим повітрям.

– Нічого собі… Ви ж сказали, що в неділю треба відпочивати. А тут одного дня стільки справ, як на весь робочий тиждень…. Відпочивати то коли?

– А ось у понеділок підеш на роботу і відпочиватимеш.

– І шо… ВІ так прожили все життя?

– Що означає «прожили». Я і зараз ще ого-го… Роблю все те саме, що і раніше… Тільки повільніше. І з пам’яттю заслабкувало, треба записувати. О! Де мої записи сьогодні? Ось вони. Пункт перший зі стовпчика «Важливе»… «Ларе вставити мозок» – ставлю пташку. Пункт другий – зателефонувати до Цілі. О! Все, Ларочко, у мене є важливі справи!..

Марина ГАРНИК

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