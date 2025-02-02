А помните, какой сегодня день? Для тех, кто забыл, напоминаем: День сурка. Ну то есть именно 2 февраля кто-то с нетерпением желает узнать у пушистого синоптика: а не скоро ли весна или еще шесть недель зима продлится? Но стоит ли доверять этим прогнозам, ведь и сурки порой тоже пошутить ох, как любят?!

И в честь этого дня мы подготовили для вас забавную подборку мемов о сурках-провидцах и не только, который, надеемся, заставят вас улыбнуться (а может быть, и сподвигнут известный фильм пересмотреть, что тоже неплохо):

А еще вы можете узнать: